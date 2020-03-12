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توك شو

أخبار التوك شو | موعد انتهاء موجة الطقس السيئ.. الأرصاد تحذر من عاصفة التنين.. ووزير الأوقاف يكشف علاقة فيروس كورونا بيوم القيامة.. تعرف على مرض ينتشر بكثرة في فصل الربيع

الخميس 12/مارس/2020 - 08:04 ص
امطار وعواصف
امطار وعواصف
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"،  أمس الأربعاء، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قالت الدكتورة ايمان شاكر مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا يوم الاثنين الماضى بحالة عدم استقرار الأحوال الجوية والتى تبدأ غدا وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك فرقا بين الجواز والوقوع، فالجواز أنه لو كانت التجمعات تشكل خطرا على حياة الناس، يتم إلغاء هذه التجمعات التي تؤدي لخطر على حياة الناس وهنا يجوز منع كل ما يؤدي لخطر على حياة الناس.

قالت إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن مصر تتعرض إلى حالة من التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بأكمله.

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن نمط حياتها والروتين اليومي لم يتغير بسبب انتشار فيروس كورونا.

أكد مات سويدر الصحفي الامريكي الذي تم شفاؤه من فيروس كورونا انه سعيد بأنه قام بزيارة اماكن كثيرة فى مصر مؤكدا انه تعرض للإصابة بالمرض قبل مغادرة مصر بساعتين فقط.

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، إن الجلد أول عضو من أعضاء الجسم الذي يتأثر بالتقلبات الجوية خاصة ممن يعانون من الحساسية .
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