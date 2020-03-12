أخبار الفن.. إصابة توم هانكس بـ كورونا.. مي سليم تتحول لرجل.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





نشرت الفنانة مي سليم، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، حيث تحولت ملامحها إلى رجل وهو الأمر الذى سبب إثارة الجدل بين متابعيها.

