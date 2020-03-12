أخبار الفن.. إصابة توم هانكس بـ كورونا.. مي سليم تتحول لرجل.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
نشرت الفنانة مي سليم، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، حيث تحولت ملامحها إلى رجل وهو الأمر الذى سبب إثارة الجدل بين متابعيها.
شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على الفنانة أنغام وذلك بعد انفصال الأخيرة عن زوجها الملحن أحمد إبراهيم الذي أثار حالة من الجدل داخل الوسط الفني.
أعلن النجم العالمي "توم هانكس"، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تواجده في أستراليا لتصوير فيلمه الجديد حول قصة حياة أسطورة الروك الراحل ألفيس بريسلي.
كشفت الفنانة التركية مريم أوزرلي، نجمة مسلسل "حريم السلطان" التي جسدت دور السلطانة "هيام"، عن أنها خضعت لعمليات تجميل فى وجهها عبر حقن البوتكس وظهرت بوجه منتفخ فى إحدى الصور.
نشر الفنان أحمد زاهر صورًا مع ابنته مالك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء تواجدها في المستشفى.
شنت الفنانة ليلى علوى هجوما على النجمات اللواتي يستغلن الأزياء والموضة فى إثارة الجدل وتحقيق الشهرة والنجومية، مؤكدة أن فى الفترة الحالية أصبحت النجومية والشهرة سهل الوصول إليها.