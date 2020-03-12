الصين تدعو إلى وضع معايير موحدة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا

دعا مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون المجتمع الدولي إلى وضع معايير موحدة والتوصل إلى توافقات بشأن مكافحة الإرهاب في أفريقيا.



وقال جيون – في كلمة خلال جلسة نقاش مفتوح بمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الخميس/ - إن "مكافحة الإرهاب في أفريقيا مكون مهم في الحرب الدولية ضد الإرهاب، وإنه في إطار مساعدة أفريقيا ضد الإرهاب، يتعين على المجتمع الدولي التمسك بمعايير موحدة لمكافحة الإرهاب".



وأضاف جيون أنه "يتعين التعامل مع كل الأنشطة الإرهابية دون شفقة، بغض النظر عن الشعارات التي ترفعها أو الدول التي تستهدفها أو التكتيكات التي تتبعها. كما ينبغي تجنب ربط الإرهاب بأديان أو عرقيات بعينها".