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أخبار العالم

المرصد السوري: مقتل 18 عنصرًا من الحشد الشعبي في غارات على البوكمال

الخميس 12/مارس/2020 - 08:17 ص
الحشد الشعبي
الحشد الشعبي
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أ ش أ
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بمقتل 18 مقاتلا على الأقل في صفوف قوات الحشد الشعبي العراقي بغارات جوية في منطقة البوكمال غربي سوريا قرب الحدود مع العراق.

وذكر المرصد - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - أنه قتل 18 عنصرا من قوات الحشد الشعبي العراقي في منطقة الحسيان في منطقة البوكمال" في قصف "نفذته ثلاث طائرات استهدفت قاعدة الإمام علي ومنطقة الحسيان في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق، التي تتخذها المليشيات الموالية لإيران مقرات عسكرية لها.

ويأتي ذلك بعد سقوط 18 صاروخا على قاعدة التاجي العسكرية التي تؤوي جنودًا أمريكيين شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وبريطاني ومتعاقد أمريكي، بحسب ما كشف مسؤول عسكري أمريكي.

وانتزعت قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران السيطرة على البوكمال المطلة على نهر الفرات من تنظيم داعش في أواخر عام 2017.
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