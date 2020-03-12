إلغاء مران الإنتاج الحربي نتيجة سوء الأحوال الجوية

قرر الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي، بقيادة مختار مختار، إلغاء مران اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.





وفضل مختار مختار منح لاعبي فريق الإنتاج الحربي راحة من التدريبات خاصة بعدما قرر اتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة الإنتاج الحربى أمام نادي مصر في إطار الأسبوع الثامن عشر من عمر الدوري الممتاز.





وأمس الأربعاء استقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل مباريات الجولة الـ18 للدوري بسبب سوء الأحوال الجوية ، والخوف على حياة المواطنين بعد البيانات الرسمية من قبل هيئة الأرصاد الجوية ، على أن يعلن اتحاد الكرة بصورة رسمية خلال ساعات.





ومن المقرر أن تقام اليوم الخميس 4 مباريات، في ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام ، قبل أن يستقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيلها، و هي :





1- نادى مصر والإنتاج الحربى على ستاد الكلية الحربية.





2- حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على ستاد الجيش بالسويس,





3- مصر المقاصة وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.





4- الزمالك والاتحاد السكندرى على استاد المكس بالإسكندرية.



