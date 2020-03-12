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أخبار العالم

عشرات المصابين يوميًا.. مدير صحة اسرائيل يكشف مفاجأة عن كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 11:12 ص
عشرات المصابين بـ
عشرات المصابين بـ كورونا يوميًا.. مدير صحة اسرائيل
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سمر صالح
نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، تصريحات مدير صحة إسرائيل حول تفشي فيروس كورونا.

وأشار مدير عام وزارة الصحة الاسرائيلي موشيه بار سيمان، إلي ارتفاع اعداد المصابين في اسرائيل، وقال لاذاعة الجيش: "سنصل إلى عشرات المصابين يوميا وهذا أمر لا مفر منه ونامل بالوصول الى لقاح نهاية العام".

واضاف: "قررنا ادخال معظم المصابين وابقاؤهم في الحجر المنزلي ..لدينا أشخاص تسمح لهم حالتهم بالبقاء في منازلهم ".

وتابع قائلا: "إذا توصلنا إلى استنتاج مفاده أن المدارس بحاجة إلى إغلاق - سنفعل ذلك. نريد اتخاذ خطوات في وقت قريب جدًا ، ولكن ليس الان ".

وأضاف: "أتمنى لو كنا قريبين من اللقاح ، لكنني أفترض أن هذا ليس شيئًا يمكن أن يحدث في العام المقبل. هناك مرحلة التطوير والتجارب السريرية ومرحلة الإنتاج الضخم. هذه أشياء تستغرق وقتًا طويلًا.

في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" عن مصادر في الجهاز الصحي تأكيدها أن المعهد البيولوجي في نيس تسيونا سيعلن قريبا عن تحقيقه اختراقا في إنتاج لقاح ضد الفيروس، موضحة أن العلماء تمكنوا من تشخيص خواص الفيروس البيولوجية مما يمكنهم من إنتاج المضادات لمعالجة المصابين وتطعيم الناس ضد العدوى.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الخميس عن ارتفاع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 100 شخص.

كما سجلت حتي الآن 30 حالة إصابة أخرى في الضفة الغربية المحتلة.
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