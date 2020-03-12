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محافظات

إحالة فريق غرفة عمليات طوارئ أبو تشت في قنا للتحقيق

الخميس 12/مارس/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أحال المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، فريق عمل غرفة عمليات الطوارئ بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، للتحقيق لتأخرهم فى إبلاغ إخطارات الحوادث الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.


وأعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، أنها فى حالة انعقاد دائم بالتنسيق مع كل الأجهزة والقطاعات المختلفة لمتابعة أى مستجدات تتعلق بموجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد.


وأكد محافظ قنا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الآتية"0963337291 / 0963328472 / فاكس 0963329542 "على مدار الـ72 ساعة القادمة.


وكانت محافظة قنا، أعلنت اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال فترة التقلبات الجوية، ومواجهة أي طوارئ، مع رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.


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