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أخبار العالم

الصين للعالم: من وقف جانبنا سنقف معه.. وتحرك عاجل لمساعدة إيطاليا

الخميس 12/مارس/2020 - 12:31 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي

 يتوجه خبراء صينيون في المجال الطبي إلى إيطاليا؛ للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس «كورونا» في هذا البلد الأوروبي، الذي دخل في حجر صحي في جميع المناطق؛ بعدما تجاوزت حصيلة الإصابات أكثر من 11 ألف حالة، إلى جانب مئات الوفيات، وفق صحيفة "الخليج".


كما عرضت بكين تعزيز التضامن والتعاون مع الدول الإفريقية، ومنحها الدعم والمساعدة في حدود قدراتها.


وذكر الإعلام الصيني أن مجموعة من الخبراء الطبيين برفقة محاضر يتحدث الإيطالية انطلقوا من مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين إلى شانجهاي، أمس، الأربعاء، ليبدأوا رحلتهم الجوية إلى إيطاليا في محاولة لمساعدتها في حربها ضد تفشي (كوفيد-19).


وأضاف: "إن هؤلاء الخبراء سينضمون إلى فريق خبراء تطوعي نظمته «جمعية الصليب الأحمر» الصينية ليسافر الفريق كله إلى إيطاليا".


وقال ليانج تشونج آن، مدير قسم أمراض الرئة وطب الرعاية الحرجة في مستشفى غرب الصين بجامعة سيتشوان، إنه «بمجرد وصولنا إلى إيطاليا، سوف نبدأ الاطلاع على الوضع هناك، ونتبادل خبرة مكافحة المرض، ونتعاون مع العناصر الطبية الإيطالية».


وذكر تليفزيون الصين المركزي «سي سي تي في» أن سلطات الصحة الإيطالية أعربت عن امتنانها للخبراء الطبيين الصينيين؛ لمشاركتهم تجربتهم في علاج حالات الإصابة بفيروس «كورونا» الجديد.


وفي غضون ذلك، قال قنج شوانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إنه في الوقت الذي تعزز فيه الصين جهودها في مكافحة الوباء، فإنها مستعدة أيضًا لتعزيز التضامن والتعاون مع الدول الإفريقية، ومنحها الدعم والمساعدة في حدود قدراتها.


وأضاف قنج، في مؤتمر صحفي، أنه طوال عملية مكافحة الصين لوباء فيروس «كورونا» الجديد، كانت الدول الأفريقية تقف إلى جانب الصين، وتدعمها بطرق مختلفة.


وتابع المتحدث: «لقد تأثرنا بشكل خاص برؤية بعض الدول الأفريقية توفر لنا الأموال أو المواد على الرغم من مواردها المحدودة. وهذا أفضل تعبير عن الأخوة بين الجانبين في السراء والضراء والتزامهما المشترك ببناء مجتمع أكثر ترابطًا مع مستقبل مشترك».

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