شبح التأجيل يهدد مباراة الأهلي وإنبي.. تفاصيل

تواجه مباراة النادى الأهلي وإنبي المقرر إقامتها بعد غد، السبت، فى الدورى الممتاز على ملعب استاد القاهرة، شبح التأجيل إلى إشعار آخر.





كان المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر تعادل مساء أمس، الأربعاء، مع سموحة بهدف لكل منهما فى بطولة الدورى الممتاز.





وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، إن إدارة المسابقات برئاسة حسام الزناتى يسودها اتجاه تأجيل لقاء الأهلي وانبي فى حال استمرار سوء الأحوال الجوية الذى بدأت تداعياته اليوم، الخميس، نظرا لمرور البلاد بمنخفض جوى، وذلك على غرار ما حدث فى مباريات اليوم، ومنها لقاء الزمالك والاتحاد السكندرى.



