الدفع بسيارات إضافية لشفط مياه الأمطار بالقليوبية.. صور

دفعت محافظة القليوبية بسيارات كسح إضافية لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق و الشوارع أولا بأول لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين هو ماساعد على تحقيق الانسياب المروري وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

وقال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان أنه جرى متابعة عمليات شفط تجمعات المياه من الطرق الرئيسية بمدينة بنها، ومتابعة أحوال الطقس بكافة المراكز والمدن والأحياء وذلك بعد أن تعرضت عدد من مدن صباح اليوم لهطول أمطارغزيرة.





وأوضح أنه جرى الدفع بسيارات كسح وماكينات شفط وفرق فنية من الصرف الصحي من خلال نشر جميع معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن والقرى لرفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه التي تشهدها البلاد في اليومين المقبلين.





وكانت القليوبية أعلنت رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات مع ضرورة التواصل على مدار الساعة مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك تحسبا للتقلبات المتوقعة في الطقس، بناء عن التحذير الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن اليوم الخميس وحتى السبت المقبل 14 من نفس الشهر.