بسبب الأمطار.. انهيار بلكونة عقار في صندفا بمدينة المحلة

شهدت منطقة صندفا بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم الخميس واقعة انهيار بلكونة عقار بعد سقوط أمطار غزيرة متواصلة منذ فجر اليوم .









حيث فوجئ أهالي المنطقة بانهيار بلكونة العقار على الشارع الرئيسي بمنطقة صندفا وتسبب إحداث شلل مروري أدى إلى إغلاقه من دون أي تحرك من المسئولين بديوان مجلس مدينة المحلة الكبرى الذي يبعد عن العقار بحوالي مترات قليلة.









كما تم رفع الكتل الخرسانية من العقار المشار إليه حتى يعيدوا فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات فيما شهد الشارع تجمعات مائية والبرك والمستنقعات









وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة .