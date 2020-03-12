AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب الأمطار.. انهيار بلكونة عقار في صندفا بمدينة المحلة

الخميس 12/مارس/2020 - 03:38 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

شهدت منطقة صندفا بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم الخميس واقعة انهيار بلكونة عقار بعد سقوط أمطار غزيرة متواصلة منذ فجر اليوم .



حيث   فوجئ أهالي المنطقة بانهيار بلكونة العقار على الشارع الرئيسي بمنطقة صندفا وتسبب إحداث شلل مروري أدى إلى إغلاقه من دون أي تحرك من المسئولين بديوان مجلس مدينة المحلة الكبرى الذي يبعد عن العقار بحوالي مترات قليلة.



كما تم رفع الكتل الخرسانية من العقار المشار إليه حتى يعيدوا فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات فيما شهد الشارع تجمعات مائية والبرك والمستنقعات



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة .

بسبب الأمطار.. انهيار بلكونة عقار في صندفا بمدينة المحلة
بسبب الأمطار.. انهيار بلكونة عقار في صندفا بمدينة المحلة
بسبب الأمطار.. انهيار بلكونة عقار في صندفا بمدينة المحلة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مذبحة حدائق الأهرام.. الديون حاصرت الزوج فخنق زوجته واحتضن ابنته وانتحر.. فيديو وصور

انهيار بلكونة بمنزل سكني آيل للسقوط بشارع سوق السمك بزفتى ..صور

مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار عقار ببولاق أبو العلا

اشتعال محول كهربائي وانهيار غرفة كاملة بعمارة سكنية بسبب الأمطار

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

في ذكرى ميلاد سعاد نصر.. خطأ طبي أنهى حياتها.. عدد زيجاتها ووصيتها الأخيرة

إيقاف الدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

أهالي النجيلة يشتكون من جلوس أحد مصابي الكورونا في شرفة الحجر الصحي

أكد السيطرة على الأمطار حتى الآن.. مدبولي: قرار تعطيل العمل اليوم كان صائباً.. فيديو

AdvertisementS

أخبار الرياضة .. إكرامي يكشف حقيقة توقيع رمضان صبحى للزمالك.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة

مش كنتي لسه بتنتحري.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرون وانهيار مسجد ومنزلين

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد.. فيديو

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الداخلية: إغلاق بوابات طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي

في ذكرى ميلاد سعاد نصر.. خطأ طبي أنهى حياتها.. عدد زيجاتها ووصيتها الأخيرة

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته

متلبسيش عدسات .. 7 حاجات لازم تعملها لمواجهة العاصفة الترابية

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها