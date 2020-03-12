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مرأة

من سرطان الثدي لـ كورونا.. محطات مؤلمة في حياة زوجة توم هانكس

الخميس 12/مارس/2020 - 04:16 م
توم هانكس و زوجته
توم هانكس و زوجته
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رشا عوني

أعلن النجم العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، إصابتهما بفيروس كورونا أثناء تواجدهما في أستراليا.


وكتب توم هانكس على حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أنه تعرض هو وزوجته لأعراض تشبه نزلة البرد واستشار الطبيب وأجريا فحوصات حتى تأكدا من إصابتهما فيروس كورونا.

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها النجمة ريتا ويلسون لأزمة صحية كبرى بل تعرضت سابقًا في عام 2015 لرحلة طويلة مع سرطان الثدي بعد أن اكتشفت مرضها وخضعلت لرحلة العلاج التي أسفرت عن استئصال ثدييها.


واكتشفت ريتا ويلسون إصابتها بسرطان الثدي في مرحلة متأخرة، وقرر الأطباء استئصال ثدييها وإعادة الترميم مرة أخرى للتخلص من الورم.

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وبعد شفائها من سرطان الثدي بخمس سنوات أصيبت منذ أيام بفيروس كورونا أثناء تواجدها هي وزوجها توم هانكس في ساحل الذهب بأستراليا، واستطاعا أن يكتشفا المرض بعد ان ظهرت عليهما أعراض قوية للبرد فاستشارا الطبيب الخاص وبعد إجراء الفحوصات تبين إصابة توم هانكس و زوحته بفيروس كورونا.

من سرطان الثدي لـ كورونا.. محطات مؤلمة في حياة زوجة توم هانكس
من سرطان الثدي لـ كورونا.. محطات مؤلمة في حياة زوجة توم هانكس
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