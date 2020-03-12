خالد عليش يسخر من المطر وحالة الجو: عود البطل ملفوف ومستني التنين

شهدت حالة الطقس في مصر تقلبًا شديدًا أدى إلى هطول الأمطار الغريزة صباح اليوم الخميس وقابل نزول الأمطار سخرية من بعض الشخصيات العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وكالعادة كان أبرز هؤلاء والذي حرص على السخرية من هطول الأمطار هو الاعلامي "خالد عليش" والذي نشر عبر حسابه على موقع التغريدات "انستجرام" صورة له.







وظهر خالد عليش وهو يرتدى روب ابيض انيق وعلق قائلًا "عود البطل ملفوف ومستنى التنين" نالت اعجاب متابعيه.





جدير بالذكر أن خالد عليش سيقدم أحد البرامج التلفزيونية على شبكة قنوات "الحياة" قريبا، فضلا عن أنه أحدث ضجة في الفترة الأخيرة من خلال أسلوبه البسيط والمضحك في نفس الوقت.





وقال حازم شفيق، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن البرنامج يهدف بالأساس إلى التسلية وإدخال البهجة على المشاهدين، ويعتمد على خفة دم خالد عليش وحب الشباب له، فهو من الوجوه والأصوات الإعلامية التي حققت انتشارا كبيرا بين الشباب.













