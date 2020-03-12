ذروة موجة الطقس السيئ تضرب البلاد.. ومنخفض السودان الموسمي سبب غزارة الأمطار

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار الغزيرة علي البلاد خلال الساعات القادمة لتشمل كافة محافظات الجمهورية، موضحة أنها تكون غزيرة ورعدية علي سواحل البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.





وقالت إيمان شاكر، في تصريحات ل"صدى البلد"، من داخل غرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للرياح والعواصف الترابية بدأت بالفعل علي جنوب البلاد بمحافظات الصعيد من الأقصر وأسوان، تسببت في حجب الرؤية علي الطرق وإغلاق العديد منها.





وأشارت إيمان شاكر، إلى أن هناك متابعات مستمرة مع غرفة الأزمات المنعقدة بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع المحليات لمتابعة مستجدات الطقس علي مدار الساعة، مشيرا إلي أن الموجة المضطربة سوف تزداد شدتها مع تقدم ساعات الليل وصباح غدا الجمعة، موضحة أن الموجة تختلف من منطقة إلي أخرى.





وأوضحت أن البلاد واقعة تحت تأثير منخفض السودان الموسمي، القادم بصحبة رياح جنوبية شرقية علي البحر الأحمر هو سبب غزارة الأمطار التي تشهدها البلاد، حيث أنه محمل بكميات عالية من الرطوبة، ومن المنتظر أن يتمركز علي السواحل خلال الساعات القادمة.





حذرت خبيرة الأرصاد الجوية، المواطنين من الملاحة في البحر المتوسط حيث ارتفاع الموج يصل إلي 5 أمتار، فضلا عن مناشدتهم بالتزام منازلهم حتي تنتهي الموجة السيئة.