AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث تصادم قطاري ركاب بخط الصعيد

الخميس 12/مارس/2020 - 06:56 م
حادث قطار
حادث قطار
Advertisements
عادل نصار
عرض برنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة "كسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، اللقطات الأولى لحادث تصادم قطاري ركاب بخط الصعيد بين إمبابة ورمسيس.

ووقع حادث تصادم بين قطارين بمنطقة إمبابة في الجيزة بسبب الطقس السيئ وتلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بتصادم قطارين في منطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت وحدات الحماية المدنية وتم رفع القطارين.

وكشف خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، بأن الحادث بين قطارين وقع أسفل كوبري الصنايع في روض الفرج، والاول كان قادما من اسوان ، والاخر من سوهاج وكان متوقفا وأسفر عن إصابة 13 شخص، ولا توجد وفيات ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات معهد ناصر وشبرا العام ، والسكة الحديد. وأكد أنه تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف إلى الموقع الحادث.

 

وأضاف ، أن الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف متواجد في مكان الحادث بروض الفرج بتعليمات من الدكتورة ، هالة زايد وزيرة الصحة لمتابعة حالات المصابين.

وكانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

 

في الوقت نفسه ، أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها اليوم أنها  قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.

 

 وأشار بيان هيئة السكك الحديدية إلي حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القدم من سوهاج إلى القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الطقس السيئ.. تصادم قطارى ركاب بخط الصعيد فى روض الفرج

أحدهم كان متوقفا .. إصابة 13 في حادث تصادم قطارين بروض الفرج

بعد تصادم قطارين.. إيقاف الرحلات على جميع خطوط السكك الحديدية لسوء الأحوال الجوية

السكك الحديدية: وقف جميع رحلات القطارات في الجمهورية

الصور الأولى من حادث تصادم قطاري ركاب في روض الفرج.. والصحة: إصابة 13

النقل تكشف تفاصيل حادث تصادم قطارين فى إمبابة

ترشيحاتنا

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث تصادم قطاري ركاب بخط الصعيد

هكذا أمرني ترامب.. وزير الدفاع الأمريكي يعلق على حادث معسكر التاجي في العراق

بعد الإصابة الأولى بـ كورونا.. قرار عاجل من تركيا

أحدهم كان متوقفا .. إصابة 13 في حادث تصادم قطارين بروض الفرج

كورونا يضع ميسي في ورطة | تفاصيل

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح والضحى؟..أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

قرار احترازى ووقائي.. غلق مدرسة دولية بالزمالك وعزل ذاتي لطلابها ومعلميها بسبب كورونا

10 إصابات بفيروس كورونا تضرب ليفربول بسبب لقاء أتلتيكو مدريد

بسبب الطقس السيئ.. تصادم قطارى ركاب بخط الصعيد فى روض الفرج

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

أحدهم كان متوقفا .. إصابة 13 في حادث تصادم قطارين بروض الفرج

انتهاك فج للفصل السابع.. مصر تطالب مجلس الأمن بمنع انتقال الإرهابيين إلى ليبيا

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

جردوها من ملابسها داخل حديقة بالعجوزة.. 3 شباب يغتصبون فتاة قاصر بعد اختطافها من صديقها

متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟.. رئيس مركز التنبؤات بالأرصاد يجيب

مشهد رباني بديع بعد تعليق العمرة.. الحمام يطوف حول الكعبة وفوق المسجد الحرام.. شاهد

بعد كورونا وعاصفة التنين.. كويكب ضخم يقترب من الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه في البرد.. أصابع بطاطس بالجبنة مع سلطة التونة بالخضار

زبون يترك 4 آلاف دولار بقشيش لعاملة بمطعم.. مفاجأة مزعجة بانتظارها

4 خطوات منزلية.. طريقة تعقيم العين لحمايتها من العاصفة الترابية