شاهد.. اللقطات الأولى لحادث تصادم قطاري ركاب بخط الصعيد

عرض برنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة "كسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، اللقطات الأولى لحادث تصادم قطاري ركاب بخط الصعيد بين إمبابة ورمسيس.

ووقع حادث تصادم بين قطارين بمنطقة إمبابة في الجيزة بسبب الطقس السيئ وتلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بتصادم قطارين في منطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت وحدات الحماية المدنية وتم رفع القطارين.

وكشف خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، بأن الحادث بين قطارين وقع أسفل كوبري الصنايع في روض الفرج، والاول كان قادما من اسوان ، والاخر من سوهاج وكان متوقفا وأسفر عن إصابة 13 شخص، ولا توجد وفيات ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات معهد ناصر وشبرا العام ، والسكة الحديد. وأكد أنه تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف إلى الموقع الحادث.

وأضاف ، أن الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف متواجد في مكان الحادث بروض الفرج بتعليمات من الدكتورة ، هالة زايد وزيرة الصحة لمتابعة حالات المصابين.

وكانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

في الوقت نفسه ، أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها اليوم أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.

وأشار بيان هيئة السكك الحديدية إلي حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القدم من سوهاج إلى القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.