منتج أمريكي: جئت إلى مصر لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن حقوق الإنسان.. فيديو

قال المنتج الأمريكي جيري كارنيفيل، إنه يزور مصر للمرة الاولى، مضيفا:" كنت محظوظا بذهابي للعديد من الدول المختلفة لكنى كنت أشعر دائما بأن مصر أكثر الدول جمالا في العالم ".





وأضاف جيري كارنيفيل في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر تمتلك كل المقومات فشعبها جميل ولدي أصدقاء مصريين في لوس أنجلوس".





وتابع جيري كارنيفيل:" كل شخص في العالم يعرف مصر وكان يجب علي المجيء إلى مصر من اجل تصحيح الأمور وشرحها خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وإثبات أن مصر أن مصر تتمتع بالأمن والأمان والجمال والروعة بفضل الامكانات المتواجدة بها".





وأكمل جيري كارنفيل:" الرئيس السيسي يعمل على الانفتاح على كل شيء في العالم وهذا ما أريد إيصاله للشعب الأمريكي خاصة جيل الألفينات ".





ولفت جيري كارنيفيل:" مصر دولة رخيصة بشكل كبير، والطعام بها أرخص من سعر الطعام العادي في الولايات المتحدة الأمريكية".