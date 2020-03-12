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منوعات

بسبب عدم ارتداء كمامة.. سيدة آسيوية تتعرض لاعتداء عنصري فى أمريكا

الخميس 12/مارس/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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هدير علاء
كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تعرض سيدة آسيوية في الثالثة والعشرين من عمرها لاعتداء عنصري أثناء تواجدها في منطقة "مانهاتن" بمدينة "نيويورك" الأمريكية على يد سيدة في العقد الثاني من عمرها، وذلك بسبب "عدم ارتدائها قناع واق".

وأفاد التقرير بأن الشرطة تبحث توجيه اتهام للمعتدية بارتكاب "جريمة كراهية" على خلفية هذه الواقعة، التي حدثت صباح يوم الثلاثاء الماضي.

وجاء في تقارير وسائل إعلام محلية أن المعتدية صرخت في وجه الضحية، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها، على نحو مفاجئ وسألتها عن "قناع فيروس كورونا"، قبل أن توجه لها إهانة عنصرية.

وأشار تقرير "ديلي ميل" إلى زيادة نسبة جرائم الكراهية ضد المواطنين الآسيويين في الأسابيع الأخيرة في ظل أزمة فيروس "كورونا"، الذي كانت مدينة "ووهان" الصينية بؤرة تفشيه.

من جانبه، ندد "أندرو كومو"، حاكم ولاية "نيويورك" بالحادث، مؤكدًا أنه "غير قانوني" فضلًا عن كونه "مثيرًا للازدراء".
بسبب عدم ارتداء كمامة.. سيدة آسيوية تتعرض لاعتداء عنصري فى أمريكا
بسبب عدم ارتداء كمامة.. سيدة آسيوية تتعرض لاعتداء عنصري فى أمريكا
بسبب عدم ارتداء كمامة.. سيدة آسيوية تتعرض لاعتداء عنصري فى أمريكا
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