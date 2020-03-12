هبوط أرضي بالعبور بسبب الأمطار.. صور

شهدت مدينة العبور، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، انهيار سور نادي الجولف، أمام الحي السابع، وحدوث هبوط أرضي تسبب في تضرر عدد من السيارات بالمنطقة.





تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لانهيار أرضي بمنطقة الجولف بالعبور، بسبب الطقس السيئ وتجمعات أمطار بالمنطقة، ما تسبب في حالة من الخوف بين المواطنين، إثر ابتلاع الهبوط الأرضي، سيارة على أحد الطرق.





وتشهد الأحوال الجوية، اليوم، الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يكون الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.









تبذل أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودا مضنية لمساعدة رجال المرافق في سحب أكبر قدر من مياه إعصار التنين الذى ضرب البلاد أمس، الأربعاء، خاصة بأماكن تجمعات مياه السيول بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، مع العمل على سحب السيارات التى غمرتها المياه.





ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتى القاهرة والقليوبية، بمعدات الشركة وسيارات الشفط بشوارع المدن، لرفع تراكمات المياه التي نتجت عن هطول الأمطار والتعامل مع المياه المتراكمة، ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه.



