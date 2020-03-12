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أخبار البلد

وزير الطيران في مطار القاهرة.. متابعة غرفة الأزمات وانتظام الحركة الجوية

الخميس 12/مارس/2020 - 07:23 م
وزير الطيران في مطار
وزير الطيران في مطار القاهرة
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نورهان خفاجي

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، منشآت ومبانى الركاب لمتابعة إجراءات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى ومتابعة سير العمل وانتظام الحركة الجوية فى ظل حالة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تتعرض لها البلاد.

رافق وزير الطيران، فى الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، وتفقدا صالات السفر والوصول بمبانى الركاب للإطمئنان على انسيابية العمل بالمطار وكذلك منطقة سيور الحقائب و كاونترات الجوازات واستراحات الخدمة المميزة  واستراحات درجة رجال الأعمال وكذلك الأسواق الحرة بالإضافة إلى بوابات الدخول والخروج ومنطقة انتظار السيارات  .

كما تفقد وزير الطيران غرفة ومركز عمليات الأزمات بمطار القاهرة ومركز العمليات المتكامل IOCC بمصر للطيران لمتابعة تأثير الطقس علي موقف الرحلات أولًا بأول  والتي شهدت انتظامًا فى الحركة  بنسبة 85% ، كما اطلع على الاستعدادات الموضوعة سلفًا للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، وكذا دور قطاع العمليات بالمطار بمتابعة حالة الطقس والعمل بالمهبط على مدار الساعة تحسبًا لأى طارئ، مشيرًا إلى أن جميع المطارات المصرية ترفع حالة الاستعداد القصوى خاصة فى ظل التحذيرات والتنبؤات المسبقة طبقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال انتشار وتواجد مكثف لجميع المعدات المسئولة عن رفع المياه وفرق الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار ولتجنب عرقله سير العمل وللحفاظ على انسيابية العمل وانتظام الحركة الجوية بالمطارات .

كما  شد الوزير بأزر جميع العاملين خلال مقابلته لهم فى مواقع العمل المختلفة بالمطار ، حيث وجه لهم الشكر والتقدير  على جهودهم المبذولة وأدائهم المخلص لعملهم وبخاصة العاملين بالمهبط بنظام النوبات لدورهم الفعال والبارز الذى ظهر جليًا خلال تواجدهم فى مواقع عملهم خلال هذه الظروف الجوية السيئة التى تمر بها البلاد.


كما حث الجميع بضرورة التكاتف والمثابرة والتفانى فى العمل من أجل القيام بواجباتهم على أكمل وجه وللحفاظ على صورة ومكانة قطاع الطيران المدنى.

وشدد على كافة المسئولين باستمرار المتابعة والتواجد الدائم بجميع القطاعات المختلفة والتواصل الفعال مع غرف العمليات وإدارة الأزمات للتعامل بشكل سريع وفورى مع أى حدث أو ظرف قد يطرأ وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة العاملين والركاب.

وزير الطيران في مطار القاهرة.. متابعة غرفة الأزمات وانتظام الحركة الجوية
وزير الطيران في مطار القاهرة.. متابعة غرفة الأزمات وانتظام الحركة الجوية
وزير الطيران في مطار القاهرة.. متابعة غرفة الأزمات وانتظام الحركة الجوية
وزير الطيران في مطار القاهرة.. متابعة غرفة الأزمات وانتظام الحركة الجوية
وزير الطيران في مطار القاهرة.. متابعة غرفة الأزمات وانتظام الحركة الجوية
وزير الطيران في مطار القاهرة.. متابعة غرفة الأزمات وانتظام الحركة الجوية
وزير الطيران في مطار القاهرة.. متابعة غرفة الأزمات وانتظام الحركة الجوية
وزير الطيران في مطار القاهرة.. متابعة غرفة الأزمات وانتظام الحركة الجوية
وزير الطيران في مطار القاهرة.. متابعة غرفة الأزمات وانتظام الحركة الجوية
وزير الطيران في مطار القاهرة.. متابعة غرفة الأزمات وانتظام الحركة الجوية
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