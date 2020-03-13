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الصحة: وفاة سيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الدقهلية بكورونا .. مستشفى صدر المنصورة استقبل السيدة وهي تعاني من التهاب رئوي حاد .. وتوفيت في مستشفى العزل

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:01 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
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محمد غالي

وزيرة الصحة:
= 20 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل وحالتي وفاة فقط
= سحب عينة للسيدة جاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد مساء أمس
= إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا 80 حالة


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، وفاة سيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية بكورونا، حيث استقبلتها مستشفى صدر المنصورة وهى تعاني من التهاب رئوي حاد صباح أمس الأربعاء، وعلى الفور تم سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد مساء أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وتوفيت اليوم.

وكشف خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 80 حالة من ضمنهم 20 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التى توفيت اليوم، والأخرى للألماني الذى توفي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مارس". 


وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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