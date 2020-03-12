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رياضة

منافس الأهلي .. الوداد يفوز بهدفين أمام طنجة ويتصدر الدوري المغربي

الخميس 12/مارس/2020 - 09:18 م
الوداد البيضاوي
الوداد البيضاوي
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محمد رشاد
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي على منافسه اتحاد طنجة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم محمد ناهيري للوداد بالهدف الأول في الدقيقة 63 من زمن اللقاء، فيما أضاف يحيى جبران الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذه النتيجة يحتل الوداد المغربي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز في 11 لقاءً، وتعادل في 3 مواجهات، وهُزم في 4 مباريات أخرى، فيما سجل لاعبيه 31 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

واحتل فريق اتحاد طنجة المركز الخامس عشر وقبل الأخير من جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 6 لقاءات، وهُزم في 11 مباراة.

ويُعد الوداد المغربي هو منافس الأهلي في البطولة الإفريقية، حيث يتواجه  الفريقين في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب أحد أيام 1 أو 2 من مايو المقبل في المغرب، فيما تُقام مباراة الإياب يوم 10 مايو المُقبل.
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