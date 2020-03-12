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رياضة

قرارات عاجلة من إدارة ريال مدريد وإلغاء التدريبات بسبب كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 09:20 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يثير انتشار فيروس كورونا القلق والذعر بين نجوم كرة القدم، خاصة أنه بات يهدد بجدية، إلغاء المنافسات الرياضية محليًا وقاريًا.

التقارير الصحفية والأنباء الرسمية، أشارت منذ ساعات إلى أن عددا من اللاعبين في ألمانيا وإيطاليا، بالفعل تم إصابتهم بالكورونا.

في النادي الملكي، يبدو الوضع غير مستقر على الإطلاق، حيث تعرض أحد نجوم فريق السلة، للإصابة بالفيروس الخطير.

بعد التثبت من إصابة نجم كرة السلة بالفيروس، بحسب صحيفة ماركا، أبلغ المدير الفني زين الدين زيدان، لاعبيه بأن نشاط الفريق الأول، سيتوقف حتى إشعار آخر.

مباراة النادي أوروبيًا ضد مانشستر سيتي تأجلت رسميًا، وكذلك علقت رابطة الدوري الإسباني، الجولتين المقبلتين من الليجا.

المدرب الفرنسي، أخبر اللاعبين بأن النادي سوف يغلق أبوابه، بالتحديد المدينة الرياضية، وأن على اللاعبين الالتزام بالتعليمات، ومن ضمنها، الدخول في حجر صحي.

وعلمت الصحيفة الإسبانية، أن النادي أبلغ اللاعبين بضرورة التدرب داخل منازلهم، للحفاظ على اللياقة، خاصة أن موعد عودة النشاط، غير معلوم حتى اللحظة.

كما أصدر النادي الملكي تعليماته إلى اللاعبين بضرورة التواصل مع الأطباء، فور أن تظهر أي أعراض تخص فيروس كورونا، حفاظًا على سلامتهم.

وأعلن الريال في سياق متصل، منع حضور الأعضاء إلى النادي، والاكتفاء بالتواصل عبر خدمات الإنترنت والبريد الإلكتروني.
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