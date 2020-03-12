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أخبار البلد

حريق هائل في منطقة الغورية بـ الأزهر.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 09:13 م
حريق الغورية
حريق الغورية
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محمد بدران
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحريق هائل في شارع الغورية بمنطقة الأزهر وسط القاهرة، منذ قليل، في عدد من محلات الأقمشة.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، صحبة عدد من سيارات الإسعاف، بينما انتقل رجال المباحث إلى المكان للسيطرة على الوضع.


تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا، يفيد بنشوب حريق داخل محل في منطقة الغورية، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

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