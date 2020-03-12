محمد عفيفي يكشف تفاصيل حصوله على جائزة أحسن مشروع ناشئ

قال الشاب محمد عفيفي الحاصل على جائزة أحسن مشروع ناشئ في العالم 2018، إنه سافر من القاهرة إلى إنجلترا فى 2015.





وأكد محمد عفيفى أن أول موقف تعرض له فى مجاله البحثى: "كنت واقفا أمام سوبر ماركت ورأيت سيدة على كرسي متحرك وقامت بشراء بعض الأشياء ولم تجد مكانًا بالكرسي لتضع المشتريات فيه فعلقتها فى رقبتها".





وأضاف، خلال حواره ببرنامج " مصر تستطيع" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامى أحمد فايق، أن هذا المشهد أثر فيه كثيرًا، وجعله يبحث عن تطوير للكرسي لمساعدتها.





وأشار الشاب محمد عفيفي، إلى أن هناك مشروعا ثانيا قام بعمله وهو " رأيت فتاة دون أصابع وكانت تعمل مصورة فقمنا بعمل أشياء كأصابع تمكنها فى التحكم فى الكاميرا".





وأوضح، أنهم قاموا بعمل ابتكارات كثيرة لمساعدة الأشخاص التى تعانى من مشكلات صحية سواء فى اليد أو القدم.