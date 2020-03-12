آخرهم كريستيانو رونالدو.. نجوم ومشاهير أصيبوا بفيروس الكورونا

خسائر بالجملة تكبدتها كرة القدم الأوروبية والعالمية بشكل عام، بعد تعليق جميع الأحداث الرياضية في القارة بما فيها منافسات البطولة الأغلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليج" بسبب انتشار فيروس "كورونا".





لكن الخسائر لم تقتصر على الجانب الاقتصادي هذه المرة بل البشري، بعد إعلان أكثر من حالة إصابة بفيروس الكورونا.





وفتح العالم عينيه اليوم الخميس على إصابات بالجملة من كورونا منها الممثل الشهير توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة من لاعبي ليستر سيتي وإصابتين في الدوري الإيطالي لمدافع يوفنتوس ومهاجم سامبدوريا.

تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إيطاليا، حتى مطلع شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن القرار كان يسمح للفرق الإيطالية بلعب البطولات القارية.



ونرصد لكم أبرز الأسماء العالمية التي تعرضت لفيروس الكورونا





دانيال روجاني





أعلن نادي يوفينتوس الإيطالي عن إصابة لاعبه دانييل روجاني بفيروس كورونا، وهو الذي كان متواجدًا في مباراة فريقه أمام إنتر في الدوري الإيطالي، لتشير بعض التقارير الصحفية إلى أنه سيتم فرض عزل طبي والكشف على لاعبي الفريقين.





كريستيانو رونالدو





وفقا لتقارير إعلامية نشرتها قناة "i24news" ، أن رونالدو المتواجد بجانب والدته في البرتغال، بسبب إصابتها بجلطة دماغية، خضع لفحوصات في وطنه، وكشفت عن إيجابية الفحص، بمعنى أنه مصاب بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل الصحي.



لاعبات ريال سوسييداد





أظهرت التحاليل التي خضعت لها لاعبات فريق كرة القدم النسائي بنادي ريال سوسيداد، وجود حالتين إيجابيتين، دون معرفة حالة مماثلة في الفريق الرجالي في الوقت الراهن.. وذلك حسب ما أكدته صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس.



وقال روبياليس رئيس رابطة الليجا: "اللاعبتان داخل النادي في الوقت الحالي، ويخضعون للفحوصات الطبية، والتي تتغير بياناتها على مدار الساعة، وليس لي أن أتحدث عن أشخاص معينين، وأن الإجراءات التي اتخذناها تسير في الاتجاه الصحيح".





لاعبو ليستر سيتي



