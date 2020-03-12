توزيع بطاطين وأطعمة ساخنة على المشردين بلا مأوى بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتكثيف مرور الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع بالمديرية على مستوى الأحياء، وذلك لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى ووضعهم في الأماكن المخصصة لهم والتابعة لمديرية التضامن.









وشدد على توزيع بطاطين وأطعمة ساخنة للمشردين الغير راغبين في التجاوب مع فرق التدخل السريع.









كما وجه المحافظ مديرية التضامن بتشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي البلاغات بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.









من جانبه؛ أوضح إمام فوزي، مدير مديرية التضامن أنه وفقا لتوجيهات المحافظ تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات بسبب موجة الطقس. وتم تخصيص ٣ وحدات متنقلة لأطفال بلا مأوى وعدد سيارة للتدخل السريع لتكثيف المرور علي مستوي الأحياء.









وأشار إلى أن غرفة العمليات قد تلقت عدة بلاغات وعلي الفور تحركت الوحدات المتنقلة وقامت بالتدخلات اللازمة مشيرا أن أعداد المشردين والأطفال الذين تم نقلهم اليوم بلغت أربع أطفال وثلاث مشردين وتم وضعهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم.