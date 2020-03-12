حصيلة أمطار كفر الشيخ.. انقلاب سيارة نقل.. وإلغاء مباريات القسم الرابع

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، طقسًا سيئًا لم تشهده من قبل، بسبب غزارة الأمطار المتواصلة منذ فجر اليوم، وحتى الآن، ما أدى إلى غرق الشوارع في معظم مدن وقرى المحافظة، وخلت الشوارع من المواطنين الذين فضلوا المكوث في منازلهم وعدم الخروج في الطرق والشوارع بسبب سوء الأحوال الجوية الصعبة فضلًا عن الانخفاض النسبي في درجات حرارة الجو.

من جانبه، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال كسح مياه الأمطار بدائرة المحافظة، وتكاتف جميع الجهات المعنية والدفع بمعدات القوات المسلحة للعمل جنبًا إلى جنب مع معدات الوحدات المحلية، والتدخل السريع، والحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين الحيوية وتسهيل الحركة المرورية بمراكز وقرى المحافظة، والتواجد على مدار اليوم لمواجهة سوء الأحوال الجوية.





وأجرى محافظ كفرالشيخ، زيارة إلى عدد من شوارع مدينة كفرالشيخ بحى شرق وغرب، لمتابعة أعمال انتشار معدات وفرق الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، وسحب تجمعات المياه وإزالة مخلفات الأمطار، تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.





وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف ومواصلة الجهود والجاهزية والاستعداد التام للتعامل الفورى مع مياه الأمطار المتراكمة، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وانتظام التيار الكهربائى والتعامل مع فصل التيار على الفور، وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع مناطق تساقط الأمطار، ومحطات مياه الشرب بدائرة المحافظة، واستمرار الأعمال حتى انتهاء موجة الطقس السيئ، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.





ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة أعمال مواجهة الطقس السيئ وإزالة أثار ومخلفات الأمطار التى تتعرض لها المحافظة حاليًا، موجهًا بربط غرفة العمليات المركزية بغرف عمليات المراكز والمدن والقرى والجهات المعنية، وسرعة استجابتها وتفاعلها مع شكاوى المواطنين.

يأتي ذلك عقب عودته من جولة ميدانية بدأها منذ الصباح الباكر، تفقد خلالها أعمال شفط مياه الأمطار بشوراع العاصمة، مشددًا على مدير غرفة العمليات بالمحافظة المنعقدة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق المستمر مع قطاع الأزمات بمجلس الوزراء والتنمية المحلية لمتابعة الموقف أولًا بأول والاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات المياه على الفور.

وشدد محافظ كفرالشيخ، علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة، و ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، مدير العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وممثلي الجهات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشهد شارع الضرائب بمدينة كفر الشيخ، اليوم، انقلاب مقطورة سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الحجر الجيري صغير الحجم "السن"، وذلك أثناء تفريغ حمولتها تمهيدًا لرصف الطريق.

انتقل على الفور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ووائل فرج، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ لحي شرق مدينة كفر الشيخ، ورئيس مدينة مسير، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية لمتابعة الموقف.

وجرى رفع المقطورة، وإعادة تسيير الحركة المرورية بالشارع بعد تعطله لفترة، ولم يسفر الحادث عن وجود أي خسائر سوى تلف في الجزء الخلفي لإحدى السيارات الملاكي التي كانت موجودة بالقرب من انقلاب المقطورة المحملة الحجر الجيري الصغير "السن".

وجاء هذا الحادث بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة مياه الأمطار التي هطلت على مدينة كفر الشيخ، اليوم، وعلى كافة مدن وقرى المحافظة، التي أشارت إليها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن جانبها، قرّرت لجنة مسابقات القسم الرابع بمنطقة كرة القدم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور محمد خيري، اليوم، تأجيل جميع مباريات المجموعتين الأولى والثانية بدوري القسم الرابع، التي كان مقررًا إجراؤها غدًا الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة مياه الأمطار.

وتحولت ملاعب مراكز الشباب والأندية، بمحافظة كفر الشيخ إلى برك من مياه الأمطار، والوحل، بسبب غزارة مياه الأمطار، وهطولها بشدة خاصة في مراكز شمال المحافظة بمراكز بلطيم والبرلس ومطوبس، مما يجعلها غير صالحة لإقامة المباريات واللعب عليها.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن جميع مراكز الشباب و فندق نادى مطوبس بطاقة 50 سريرًا و نزل الشباب بمدينة بيلا و معسكر الكشفيين فى أبو غنيمة بسيدى سالم و كذلك معسكر بلطيم على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين العالقين بين المحافظات والمدن و أى حالات متضررة تحتاج للإيواء.

وأضاف، محروس، أن المنشآت الشبابية مستعدة بإمكانيات كاملة للإقامة من بطاطين و مستلزمات الإقامة كاحتياطى عام، مؤكدًا أن توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باستعداد وجاهزية جميع المنشآت الشبابية لإيواء العالقين من المسافرين بين المحافظات بعد وقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.

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