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أخبار العالم

رغم نفيها علاقتها به .. الإخوانية إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي والموالية لتنظيم الإخوان الإرهابي، إلهان عمر، زواجها من عشيقها السابق المستشار السياسي تيم مينيت، الذي أثار ضجة كبيرة داخل الساحة السياسية الأمريكية بعد طلاقه من زوجته السابقة التي اتهمته بخيانته مع عمر. 

ونشرت عمر التي نفت في وقت سابق، تقارير دخولها علاقة غير شرعية مع مينيت، على حسابها على إنستجرام مساء الأربعاء صورة تجمعها بتيم، كاتبة فوقها: "تزوجنا!".

وتقدمت زوجة مينيت، بيث، في أغسطس الماضي، أمام المحكمة العليا في العاصمة الأمريكية بدعوى طلاق، متهمة إياه بخيانتها مع عمر، التي انفصلت عن زوجها مؤخرًا، وقد أخبرها أنه مغرم بالنائبة الأمريكية الصومالية الأصل.

ولدى الطبيبة الأمريكية بيث، البالغة من العمر 55 عامًا، من زوجها ولد يبلغ من العمر 13 عامًا.

وقد أوضحت أوراق القضية التي قدمتها إلى المحكمة، أن الزوجين انفصلا فعليًا وليس رسميا في إبريل بعد أن أخبر تيم زوجته عن مسألة الخيانة تلك، وعلاقته بإلهان.

كما كشفت أوراق الدعوى، أن الزوج المخادع أخبر زوجته في حينه أنه أغرم بعضوة الكونغرس في مينيسوتا، أثناء العمل معها على ما يبدو، منذ حملتها الانتخابية.

وفي أكتوبر 2019، تقدمت إلهان بطلب طلاق رسمي من زوجها أحمد حرسي في محكمة تابعة لولاية مينيسوتا، بعد تقارير تحدثت عن علاقة غير شرعية تربطها بمستشارها السياسي.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، تقدمت عمر تقدمت بطلب للحصول على الطلاق من زوجها، بسبب ما وصفته بـ "انهيار لا يمكن إصلاحه" في زواجهما.
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