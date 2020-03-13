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فن

سهرانين لـ محمد محيي تحصد 1.3 مليون مشاهدة.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:48 ص
سهرانين - محمد محيي
سهرانين - محمد محيي
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سعيد فراج
حققت أغنية الفنان محمد محيي، الأخيرة "سهرانين"، مليون و300 ألف مشاهدة، بعد طرحها في 29 فبراير الماضي، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية. 

وتقول كلمات الأغنية: "سهرانين .. في الليل اللي نادا .. على حبيبين .. طايرين مـ السعادة .. والحنين بيزيد كل مادا .. واهو ماشيين .. وملناش إرادة ..والهوا يفتح عطره بيفوح ..عمره ما يروح إلا بيك .. قلبي بيحلق فوق ومتعلق قولتله يصدق.. انه ليك قولتله يهنيك قولتله يخليك .. قولتله يخبيك.. قولتله يغطيك قولتله يدفيك".

أغنية "سهرانين"، هي أول أغاني ألبوم محمد محيي الجديد، "بتاع زمان"، ومن المتوقع أن يتم طرح الألبوم بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة في الأسواق.

يذكر أن آخر ألبومات محمد محيي، كان البوم "مظلوم" والذى طرحه من حوالى 10 سنوات وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكان من ضمن الأغانى "زى كتير" و"ولا حاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك" و"مفيش حاجة" و"كبرت عليا" و"فكرانى بحبها" و"المسينى" و"مبقتش فاضى" ويراهن على ألبومه المقبل بقوة خلال مشواره الغنائى.
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