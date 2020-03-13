الأمير تشارلز يؤدي التحية الهندية بدلا من المصافحة باليدين بسب كورونا..فيديو

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، الأربعاء الماضي، تخصيص 30 مليار جنيه إسترليني لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.





وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا 6 حالات، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 383 حالة إصابة.





أعلنت السلطات البريطانية، إصابة نادين دوريس، وزيرة الدولة لشؤون الصحة، بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك أول وزير في بريطانيا يصاب بالفيروس القاتل.