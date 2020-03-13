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الأمير تشارلز يؤدي التحية الهندية بدلا من المصافحة باليدين بسب كورونا..فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:54 ص
الأمير تشارلز
الأمير تشارلز
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها استبدال الأمير تشارلز المصافحة باليدين بتأدية التحية الهندية "ناماستي" في حفل توزيع جوائز لندن وسط مخاوف من فيروس كورونا.

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، الأربعاء الماضي، تخصيص 30 مليار جنيه إسترليني لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا 6 حالات، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 383 حالة إصابة.

أعلنت السلطات البريطانية، إصابة نادين دوريس، وزيرة الدولة لشؤون الصحة، بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك أول وزير في بريطانيا يصاب بالفيروس القاتل.

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