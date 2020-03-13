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أخبار العالم

بعد تفشي كورونا فى إسرائيل.. جانتس يرد على دعوة نتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:18 ص
جانتس يرد على دعوة
جانتس يرد على دعوة نتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ
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سمر صالح
أفادت الإذاعة الإسرائيلية ، صباح اليوم الجمعة، بأن اتصالا هاتفيا جرى بين رئيس الوزراء، زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو ، ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس لتشكيل حكومة طوارئ.

وقالت الإذاعة إن نتنياهو ناقش هاتفيا مع جانتس إمكانية تشكيل "حكومة طوارئ"؛ بهدف التعامل مع أزمة فيروس " كورونا ".

ووفق الإذاعة، فقد اشترط جانتس خلال الاتصال بأن تشمل هذه الحكومة، جميع الأحزاب الممثلة في الكنيست، لكن نتنياهو قال إنه من غير الممكن أن تضم داعمي الإرهاب لا في الأوقات العادية أو أوقات الطوارئ في إشارة محتملة للقائمة العربية المشتركة.

وفي سياقٍ متصل، أصدر "كاحوال لافان" بيانا، جاء فيه أنه سيصر على أن يتم دمج القائمة المشتركة، على الأقل، في بلورة الخطوات لمواجهة كورونا.

وأشارت الإذاعة إلى أن "كاحوال" أطلع أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، وأفيجدور ليبرمان زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" على هذا الموقف، فيما لم ترد "المشتركة" بعد على هذا الأمر.

وفي الإطار ذاته، اقترح نفتالي بينت رئيس حزب "يمينا"، إقامة "حكومة طوارئ" برئاسة نتنياهو، مع تجميد الإجراءات السياسية لمدة ستة اشهر.

وسبق ذلك أن أبلغ نتنياهو، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بمقترحه لتشكيل حكومة طوارئ وطنية لمواجهة كورونا فيما رحب ريفلين بذلك وأبدى استعداده باحتضان أي لقاء بين الجانبين.

وذكر جانتس قبل تلك الاتصالات، أن حزبه يدرس ويناقش إمكانية الانضمام لهذه الحكومة.

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