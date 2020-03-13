نائب محافظ المنيا يتابع ميدانيا حل شكاوى سقوط الأمطار

يواصل الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، لليوم الثاني الإشراف على عمليات سحب وإزالة آثار مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية وكذلك عدد من الطرق بالمحافظة، عقب تعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة.





وتابع نائب المحافظ خلال جولته الميدانية بعد منتصف الليل، أعمال إزالة ورفع أحد أعمدة الإنارة بعد ميله أمام مديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع الحماية المدنية، شركة الكهرباء، وإدارة المرور ومجلس مدينة المنيا، حيث تم إنهاء أعمال الإزالة وإعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى.





كما تابع نائب المحافظ أعمال كسح وشفط تجمعات المياه بعدد من الشوارع والميادين بأحياء بمدينة المنيا تضمنت شارع طه حسين، وكورنيش النيل، وأمام المسرح المكشوف، وشارع التنظيم والإدارة، وشارع الزخرفية، وحي مكة.





وحرص نائب المحافظ علي المتابعة الميدانية بفحص شكوى لأحدي المواطنين بشارع النجارين بحي غرب تم إبلاغ غرفة العمليات المركزية، بها وتتضمن تضرر الأهالي من عطل بأحد الأعمدة الكهربائية، وتم تلافي أسباب الشكوى بالتعاون مع مسئولي شركة الكهرباء، في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.





وكان المحافظ قد كلف نائبه بالمتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية لكافة الشكاوى والبلاغات التي ترد للغرفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع جميع الجهات للتوجيه فورا والتعامل مع المشكلة وإزالة كافة المعوقات. ووجه نائب المحافظ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في استمرار أعمال شفط وسحب تجمعات الامطار بكافة نواحي المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية، مشددا على استمرار العمل والتواجد الميداني علي مدار الساعة، وتمركز المعدات فى الشوارع المختلفة للتعامل الفوري مع أثار الطقس.





وتستقبل غرفة عمليات المحافظة أي شكاوى من تجمعات مياه الامطار او حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية:(2320001 & 2342200) الخط الساخن 114.