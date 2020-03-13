رسميا.. إيقاف الدوري الفرنسي بسبب فيروس كورونا

وذكرت رابطة الدروي الفرنسي، في بيان عبر موقعها الرسمي، أنه تم تأجيل مسابقتي دوري الدرجة الأولى والثانية، حتى إشعار آخر، بناء على طلب من الرئيس الفرنسي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان أوليفيه فيران وزير الصحة الفرنسي قد أعلن في وقت سابق عن حظر التجمعات في الدولة حتى ١٠٠٠ شخص بسبب تفشي فيروس كورونا.





فرنسا من ضمن أكثر الدول التي تعرضت لتفشي فيروس كورونا إذ رصدت حتى يوم الأحد الماضي١١٢٦ حالة مصابة مع ١٩ حالة وفاة.





وأوصت الشرطة الفرنسية في وقت سابق بإقامة مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ١٦ من دوري الأبطال بدون جماهير.