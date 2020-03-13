اخبار الرياضة.. حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا.. سر تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك.. إيقاف الدوري الإنجليزي

كشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة حقيقة إصابة الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى بفيروس كورونا وفقا للتقارير الصحفية التي ترددت اليوم .

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأجيل جميع المباريات التى تقام يومى السبت والأحد فى الدوري لسوء الأحوال الجوية .









ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









علم صدى البلد أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لعب دورا رئيسيا فى قرار تأجيل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لمباريات الدوري المقرر لها يومى السبت والأحد المقبلين.



