اخبار الرياضة.. حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا.. سر تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك.. إيقاف الدوري الإنجليزي

رسميا .. تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك أمام إنبى والمصري
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
كشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة حقيقة إصابة الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى بفيروس كورونا وفقا للتقارير الصحفية التي ترددت اليوم .
قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأجيل جميع المباريات التى تقام يومى السبت والأحد فى الدوري لسوء الأحوال الجوية .
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
علم صدى البلد أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لعب دورا رئيسيا فى قرار تأجيل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لمباريات الدوري المقرر لها يومى السبت والأحد المقبلين.
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على متابعة موقف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع نادي إنبي المقرر لها مساء غد السبت.
علق الاعلامي الرياضي احمد شوبير علي تاجيل مباراه الاهلي وانبي بالدوري المصري الممتاز .
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف كافة مباريات الدوري حتى الثالث من أبريل المقبل، بعد انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكلٍ رسمي إيقاف مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا وكذلك مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، لأجل غير مسمى.
كشف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي حقيقة إصابته بفيروس كورونا.