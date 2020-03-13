الصحة العالمية: أوروبا تحولت إلى بؤرة تفشي كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن أوروبا تحولت الآن إلى البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا.





وقال تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي إنه "يتم الإبلاغ عن المزيد من الحالات الآن في أوروبا يوميا، وذلك أكثر من الحالات التي يتم الإبلاغ عنها في الصين في ذروة تفشي الجائحة"





وأوضح أن "تجربة الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة، تُظهِر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد على احتواء فيروس كورونا".





ونصحت الصحة العالمية بضرورة غسل اليدين والفم، وملازمة المنزل لتجنب الفيروس، كما طالبت بضرورة تجنب الأماكن المزدحمة.





وصنفت منظمة الصحة العالمية مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.



