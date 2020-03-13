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حوادث

عودة "هابيل وقابيل" بسبب إعصار التنين في بني سويف

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:22 م
عامل يقتل شقيقه فى
عامل يقتل شقيقه فى بنى سويف
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محمد عبد الحليم

لقي عامل  في العقد الثالث من عمره مصرعه طعنا بسكين على يد شقيقه مساء اليوم الجمعة، بسبب خلاف على رفع  تجمعات مياه الأمطار أمام  منزله  ببني سويف.


تلقى اللواء زكريا صالح  مدير أمن بني سويف إخطارا من اللواء محمدعبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد استقبال مستشفى بني سويف التخصصي  سيد .ك ع. م 23سنة، عامل رخام بمنطقة شق الثعبان، مقيم حارة عيد متفرعة من  شارع شافعي، متفرع من شارع  صلاح سالم  بمدينة بني سويف ، مصابا بطعنة  في البطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى

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ودلت التحريات الأولية وأقوال الشهود، عن تجمع  كميات من مياه الأمطار بين منزلي المجني عليه " سيد "  وشقيقه   " أحمد"، و نشبت مشادة كلامية بينهما لمطالبة كل منهما للآخر بسحبها ورفعها من الشارع، وتطورت إلي مشاجرة استل الثاني آلة حادة " مطواة" وطعن بها أخيه  الذي تم نقله إلي المستشفى في محاولة لإسعافه دون جدوى.


تم التحفظ على جثة المجني عليه داخل مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة واستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وكتابة تقرير بأسباب الوفاة، وكذلك إخطار النيابة العامة للمعاينة.


وتمكنت قوة من مباحث قسم شرطة بني سويف يقودها المقدم إبراهيم صفوت رئيس المباحث والرائد إسلام هديب المعاون الأول لمباحث القسم من ضبط الجاني والأداة المستخدمة في الواقعة.

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