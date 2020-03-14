سعر الدولار اليوم السبت 14-3-2020

سجّل سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم السبت 14 - 3- 2020، نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بحسب ما جاء بأسعار البنك المركزي المصري، مسجلا استقرار عقب ارتفاعه بمعدل 7 قروش خلال يومين.









وسجل أدني سعر لـ الدولار ببنك الاستثمار العربي ليصل لـ 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.









ووصل سعر الدولار ببنوك " الأهلي، مصر" لنحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار في بنوك " الإسكندرية، البركة" نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.









ووصل أعلى سعر لـ الدولار في بنوك "الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بلوم، التعمير والإسكان، العربي الأفريقي الدولي، مصر إيران للتنمية، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، التنمية الصناعية، قناة السويس، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي" لنحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.