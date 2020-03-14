هطول الأمطار بغزارة داخل ساحة المسجد الحرام.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، لقطات مصورة توثق لحظة هطول الأمطار داخل ساحة المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.





يأتي ذلك بينما أصدرت هيئة الأرصاد السعودية تحذيرًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق حائل والجوف والقصيم والشرقية والحدود الشمالية ومكة المكرمة والباحة وتبوك والرياض.





وأوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والقنفذة والكامل والمويه والليث وبحرة وتربة وجدة ورابغ وخليص ورنية وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء السبت.





وفي وقت سابق، حذّر خبراء الطقس من منخفض جوي خطير يضرب 8 دول، هي مصر وعُمان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا والعراق بالإضافة الى تركيا وتمت تسميته بـ"منخفض التنين"، أو "منخفض القرن"، كونه سيؤدي إلى حالة عدم استقرار شديدة في الأجواء الجوية، وسيتسبب بالسيول في المناطق المنخفضة بسبب الأمطار الغزيرة.



