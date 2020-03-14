ظهور حالتين مصابتين بـ كورونا وعزلهما بمستشفى جنوب الأقصر

وصل إلى مستشفى إسنا التخصصي بجنوب الأقصر، حالتان مصابتان بفيروس كورونا المستجد قادمتين من محافظة أسوان على متن إحدى البواخر السياحية ليتم عزلهما بها؛ بعد قرار تحويل المستشفى من تخصصي إلى مستشفى عزل بجنوب الصعيد.





وأكد مصدر أن السائحين يحملان الجنسية الأمريكية أحدهما يدعى " س .ب " والآخر يدعى " ب.ج " فى العقد السادس من العمر، حيث ثبت حملهما للفيروس، وجاءت العينة إيجابية، وتم عزلهما في مستشفى إسنا التخصصي الجديدة، من أجل رعايتهما وبدء تلقيهما للعلاج.





وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت خروج حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد، من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفائها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى اليوم، إضافة إلى تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا إلي سلبية من 27 إلى 32 حالة.