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محافظات

حياة كريمة.. محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية

السبت 14/مارس/2020 - 02:27 م
صدى البلد
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إيهاب عمر

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط وذلك للإسراع في تنفيذ تلك المشروعات بعدد 60 قرية كأولوية أولى ضمن المرحلة الأولى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وفقًا لخطة التنمية المستدامة

 

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جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس عبد الحكيم عبد الله مدير مديرية الإسكان وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور أسامة حجازي وكيل مديرية الصحة والمهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والمهندس  مصطفى عبد الفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وطارق عباس وكيل مديرية الشباب والرياضة والمهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق والكباري بالمحافظة ومحمود شامخ مدير إدارة شئون المديريات والمهندسة غادة محمود مدير إدارة تنمية القرية والمهندس أسامة احمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الكهرباء والطب البيطري .

واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – نسب التنفيذ بمشروعات قطاعات الصحة ومياه الشرب والأبنية التعليمية والرصف والتي يجرى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا مشددا على سرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ من خلال التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القطاعات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف 60 قرية بالمحافظة في المرحلة الأولى في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري والرصف والطرق وإنشاء مراكز الشباب ووحدات الطب البيطري فضلًا عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

وفى نهاية الاجتماع طالب المحافظ من رؤساء القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى تمهيدا لوضع خطة مشروعات المرحلة الثانية وفقا لاحتياجات القرى الأكثر احتياجا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

حياة كريمة.. محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية
حياة كريمة.. محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية
حياة كريمة.. محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية
حياة كريمة.. محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية
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