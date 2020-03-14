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مرأة

الربو أبرزها.. مخاطر لن تصدقها تسببها النزلات الشعبية عند الأطفال

السبت 14/مارس/2020 - 03:59 م
خطورة النزلات الشعبية
خطورة النزلات الشعبية
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نهى هجرس
عادةً ما يعانى الكثير من الأطفال بسبب النزلات الشعبية، ولا تعلم العديد من الأمهات كيفية التصرف بطريقة صحيحة، وما المخاطر التى يمكن أن تسببها النزلات الشعبية للأطفال.

ووفقًا لموقع "webmd" إليكم أهم أسباب ومخاطر النزلات الشعبية عند الأطفال

أسباب النزلات الشعبية عند الأطفال
- الفيروسات والميكروبات
- العدوى 
- التعرض للجو البارد الشديد

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أهم المخاطر التى يمكن أن تسببها النزلات الشعبية عند الأطفال
- يمكن أن تتسبب النزلات الشعبية الشديدة فى الألتهاب الرئوي عند الأطفال
- احتمال وصول النزلات الشعبية إلى الإصابة بالربو فى سن صغيرة
- يمكن أن تسبب نوبات متكررة فى ضيق التنفس
- عدم قدرة الطفل على التحرك بشكل جيد
- يمكن أن تتسب النزلات الشعبية عند الأطفال فى زرقان لون الجسم
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