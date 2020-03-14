الدراسة أون لاين في المدارس والجامعات.. هي الحل

بذلت الدولة مجهودا كبيرا في محاصرة فيروس كورونا، منعت التجمعات والحفلات والأنشطة ومنها الاحتفال بالإسراء والمعراج ومولد السيدة وحفلات التخرج المدرسية والجامعية ولكن يبقى أن التجمعات في المدارس والجامعات أعلي بكثير من كل التجمعات، والفيروس يمكنه الانتقال خلال ثوان وليس 3 ساعات وهي مدة الدراسة التي حددتها الوزارة.









أمس ظهر خبر عاجل عبر إحدى القنوات الفضائية بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين فامتلأت البيوت اطمئنانا وفرحا وتبادلت الأسر التليفونات والتهاني وبعدها بدقائق ظهر النفي فأصابنا جميعا الإحباط فليس لدينا أعز من الأبناء.. فـ"الضنى غالي".. فلماذا لا تكون الدراسة أون لاين أو تؤجل أسبوعين.





لقد تابعنا نشاط الوزير في حملة التابلت الذي تم تطبيقه علي الجميع مدارس خاصة وحكومية وبنك المعرفة وحملة الأون لاين للقضاء على الدروس الخصوصية.. وغيرها من الحملات التي يمكننا من خلالها الدراسة عن بُعد والأمر الطبيعي أن يتم التدريس اون لاين الأسبوعين القادمين حماية لأطفالنا وشبابنا في المدارس والجامعات وهم ثروة مصر الحقيقية.. فإذا تعذر تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين لخطط الوزارة فلتكن أون لاين؛ لنحمي فلذات أكبادنا من فيروس لعين، ومع احترامى لقرار الوزارة إلا أننى لا أخفى سعادتى بالخبر الخطأ، الذى نفته الوزارة، وهى سعادة تعادل سعادتى بقرار رئيس الحكومة تأجيل المدارس والجامعات قبل المنخفض الجوى وظروف الطقس السيئة بـ 48 ساعة!.









فقد كان قرار الدكتور مصطفى مدبولى بالإجازة قرارا شجاعا وجريئا وكشف عن حجم ما تعلمناه من تجارب الأمطار نهاية العام الماضى حين غطى صراخ التلاميذ فى أتوبيساتهم الغرقى وتعطل سيارات نقل عمال ورديات الليل من وإلى المصانع غطى على جهود الحكومة وتواجد مسئوليها فى الشوارع!.









وهو ما يؤكد أنه من المهم اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب وقبل فوات الأوان من أى مسئول مهما كانت مسؤليته سواء لمواجهة ظروف جوية قاهرة أو فيروس مرضى مستفحل!.









إذا كان هناك من مواقف تستحق الإشادة بعد مرور أزمة المنخفض الجوى على خير فهو يقظة الحكومة وقرار رئيس الوزراء بتعليق الدراسة والعمل فى كل مصالح الدولة والمدارس والجامعات قبل الأزمة الجوية بـ48 ساعة.









القرار المناسب في الوقت المناسب هو ما نحتاجه للتعامل مع أزمة هذا فيروس كورونا في مصر حتي لا نتحرك بعد فوات الأوان مثلما حدث في إيطاليا.









فمنذ ثلاثة أسابيع، كان لدى إيطاليا 72 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.. والآن أصبح لديها ما يزيد على 15000 حالة مؤكدة وأكثر من 1000 حالة وفاة.. الخطأ الوحيد الذى فاقم الأزمة هو اتخاذ القرار متأخرا جدا فقد قررت إغلاق المدارس والجامعات والأحداث الرياضية بعد فوات الأوان.









وعلى نفس طريق الخطأ والمكابرة تسير الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وألمانيا في المقدمة بالفعل! جميعهم تعاملوا مع الفيروس كأنهم محصنون ولن يقترب من بلادهم أو استهانوا به ولم يتحركوا بالسرعة اللازمة.









وهنا أناشد حكومتنا الرشيدة أنه ما لم يسمح الطقس في مصر بانتشار الفيروس بسرعة، أو أن المصريين لديهم تركيبة وراثية تحارب الكورونا بشكل أفضل، وكلاهما غير مرجح، فإننا نتجه نحو نفس مصير إيطاليا.









المصير المحتمل لنا هو الآلاف والآلاف من الأشخاص الذين يمرضون لأشهر قادمة.. يمكن لمعظم الناس (أكثر من 70٪ ، وفقًا للإحصاءات) أن يتعافوا بدون علاج في المستشفى، نعم، لن يعاني البعض حتى من أي أعراض، ولكن هناك أشخاصا كبار السن والمصابين بضعف المناعة سيحتاجون إلى رعاية طبية للبقاء على قيد الحياة. وذوي السمنة المفرطة. ومرضى السكري وارتفاع ضغط الدم. والمدخنين مدمني التدخين منذ عقود.









أرجوكم من أجل إعطاء مستشفياتنا أفضل فرصة ممكنة لمساعدة أكبر عدد ممكن من المصابين المحتملين، نحتاج إلى إبطاء معدل الانتشار حتى تتمكن المستشفيات من مواكبة الطلب. كلما كان ذلك ممكنًا، نحتاج إلى العمل من المنزل، والدراسة من المنزل، والصلاة في المنزل، وما إلى ذلك. أعرف أن العزلة الكاملة ليست مفيدة لأي شخص أو حتي لنظام المناعة، ولكننا بحاجة إلى تجنب التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة حيثما أمكننا.. نحتاج هذا الآن، ليس الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لكن الآن.. خلاف ذلك، قد نرى الكثير من آبائنا وأجدادنا بحاجة إلى سرير في المستشفى لمدة تصل من 3 إلى 10 أسابيع، لكنهم غير قادرين لأن المستشفيات بكامل طاقتها. هذا ما يحدث في إيطاليا الآن!.









أرجوك .. إذا كنت تدير شركة، اطلب من موظفيك العمل من المنزل.. إذا كنت تدير مدرسة، فانتقل إلى التعلم عبر الإنترنت.. إذا كنت لا تريد الصلاة من المنزل، فانتقل إلى مسجد أصغر.. لا يمكننا وقف انتشار هذا الفيروس بين عشية وضحاها، ولكن يمكننا بالتأكيد عبور قمة المنحنى أو flatten the curve "تسطيح المنحنى"كما يقول الإنجليز!.







