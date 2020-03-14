مسؤول أمريكي يكشف عدد الجنود المصابين في هجوم قاعدة التاجي

أعلن مسؤول أمريكي إصابة جنود أمريكيين خلال الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي في العراق.





ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله إن 3 جنود أصيبوا خلال قصف القاعدة الموجودة بالعراق، لكنه لم يكشف مدى الإصابات.





كان الجيش العراقي أعلن سقوط 10 صواريخ كاتيوشا، الأربعاء، على قاعدة التاجي التي تضم جنودا أمريكيين وبريطانيين،



