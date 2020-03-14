تحدى فريق العمل.. مفاجأة محمد رمضان في البرنس .. شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنان محمد رمضان وهو يتحدى احد افراد فريق عمل مسلسله الجديد "البرنس" بممارسة رياضة "الضغط".
وطرح الفنان محمد رمضان، في الساعات القليلة الماضية، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "إعصار تسونامي"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".
وفاجأ محمد رمضان فريق العمل في قدرته على ممارسة رياضة الضغط فى الهواء دون ان تلمس يداه الارض وهو الامر الذى اندهش له فريق العمل.
وكان نشر محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يحتفل فيه بنجاح اغنيته الجديد "اعصار تسونامى" الذى حقق رقم واحد على تريند يوتيوب مصر.
وطرح الفنان محمد رمضان، في الساعات القليلة الماضية، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "إعصار تسونامي"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".