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فن

تحدى فريق العمل.. مفاجأة محمد رمضان في البرنس .. شاهد

السبت 14/مارس/2020 - 07:30 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنان محمد رمضان وهو يتحدى احد افراد فريق عمل مسلسله الجديد "البرنس" بممارسة رياضة "الضغط". 

وفاجأ محمد رمضان فريق العمل في قدرته على ممارسة رياضة الضغط فى الهواء دون ان تلمس يداه الارض وهو الامر الذى اندهش له فريق العمل. 


وكان نشر محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يحتفل فيه بنجاح اغنيته الجديد "اعصار تسونامى" الذى حقق رقم واحد على تريند يوتيوب مصر. 


وقال محمد رمضان : "الحمد الله رقم واحد على تريند يوتيوب مصر".


وطرح الفنان محمد رمضان، في الساعات القليلة الماضية، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "إعصار تسونامي"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".


وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وكسرت حاجز النصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.


تقول كلمات الأغنية: "اللي بنلاعبه بنغلبه .. اكبر ما فيكوا بنتعبه .. من حيث اتيتم اذهبوا .. يلا من هنا اقلبوا .. انا اعصار تسونامي .. مبعتمدش اسامي ..واحد مفيش مني تاني .. طير بقى من قدامي .. نفسي ف مرة تجددوا .. شفي كلامي وشقلبه .. كل ما اطور قلدوا .. كلهم في بحري بيغرقوا ..تسونامي .. تسونامي .. انا تسونامي".

"إعصار تسونامي" كلمات إسلام شندي واسلام كنكا، وألحان: المدفعجية، وتوزيع: الديزل.

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