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فيروس كورونا يصيب 7 طلاب.. الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين.. إجراءات لتطهير وتعقيم المدارس.. حسم موقف امتحانات النقل خلال 48 ساعة .. موقع خاص لمساعدة الطلاب على التعلم من المنزل

السبت 14/مارس/2020 - 10:30 م
مؤتمر صحفي
مؤتمر صحفي
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ياسـمين بدوي

* وزير التعليم :

 تعميم تعليمات جديدة لحسم المطلوب من المعلمين خلال الـ 48 ساعة القادمة

 استخدام القنوات التعليمية وموقع الوزارة أثناء فترة تعليق الدراسة

- لا تغيير في مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2020 


أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.


أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،  أن العدد الذى تم الاعلان عن اصابته بفيروس "كورونا المستجد" في مصر والذى وصل اليوم إلى 109 حالات على مستوى الجمهورية، يتضمن 7 طلاب فى مناطق متفرقة، أحدهم فى مدرسة بالزمالك تم الاعلان عن اغلاقها ، والباقى فى مدارس أخرى، هذا بناء على البلاغ الوارد من وزارة الصحة فى هذا الشأن خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأكد وزير التربية والتعليم على أن ما تم اتخاذه من قرارات اليوم، ما هى إلا إجراءات وقائية واحترازية، مشيرًا إلى أن تلك القرارات لن تكون مفيدة إلا اذا استكملت خارج المدرسة، وذلك عن طريق منع الاختلاط خارج المدرسة، وتقليل التجمعات.


واشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم استغلال فترة تعليق الدراسة فى إجراء الصيانة الفورى للمنشآت التعليمية التى تأثرت من جراء ما شهدته البلاد مؤخرًا من سوء فى حالة الطقس، ثم تطهيرها وتعقيمها.


وفيما يتعلق بالمعلمين أوضح الوزير أنه سيتم تعميم المطلوب منهم، وذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة أو أقل، فيما يتعلق بالتحضير للامتحانات والتصحيح والتسجيل "on line " للمواد التعليمية، وفيما يخص الاداريين فيتطلب وجودهم للقيام بأعمال الاصلاح للمنشآت التعليمية والتعامل مع الامتحانات.


وشدد وزير التربية والتعليم على أنه حتى الان المواعيد الخاصة بإمتحانات الشهادات الثانوية والاعدادية فى مواعيدها كما هى كما تم الاعلان عنها اليوم، لان ذلك مرتبط بالتنسيق والجامعة، وحساسية المرحلة الاعدادية.


وفيما يتعلق بامتحانات النقل، أشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الـ 48 ساعة القادمة ايضا الاعلان عن تفاصيل المحتوى المسئول عنه الطلاب فى سنوات النقل، وكيفية إجراء الامتحانات لهم، وفيما يخص طلاب الصفين الاول والثانى الثانوى سوف يتم إجراء امتحاناتهم الكترونيًا.


وحول إتاحة المواد الدراسية للطلاب، أشار الوزير إلى أنه سيتم استخدام القنوات التعليمية، وموقع الوزارة من خلال موقع خاص، لمساعدتهم فى تحصيل المواد الدراسية الخاصة بهم من المنزل، مؤكدًا على أن المواد الخاصة بالصف الثالث الاعدادى حتى الثالث الثانوى متاحه الكترونيًا على بنك المعرفة، وفيما يتعلق بالطلاب من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثانى الاعدادى، سيتم اعطاؤهم دليلًا بالمحتوى الدراسى المطلوب منهم.


وقال وزير التربية والتعليم: إنه فيما يخص ابناءنا فى الخارج، سوف يتم التعامل معهم حسب الدولة الموجودين بها، وموافاتهم بالتعليمات الخاصة بامتحاناتهم خلال الـ 48 ساعة القادمة.

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