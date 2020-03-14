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رياضة

أول تعليق من وزارة الشباب على تعليق النشاط الرياضي .. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 11:38 م
الدورى المصرى
الدورى المصرى
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حسن العمدة
كشف محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن موقف النشاط الرياضي لمدة 15 يوما بسبب فيروس كورونا.

وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية ، ان تعليق النشاط الرياضي فى مصر بداية من الغد بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية ومعسكرات المنتخبات، من خلال غرفة العمليات في رئاسة الوزراء، ونتابع لحظة بلحظة ما يأتي من مستجدات

وشدد فوزي ، علي ان إذا استمر الوضع كما هو عليه سنظل كما نحن، سيتم تقييم الوضع بعد فترة الأسبوعين وفقا لما يرشدنا إليه مجلس الوزراء.

وأضاف ، ان إجتماع اليوم جاء بناء على قرار رئيس الوزراء بإيقاف النشاط الرياضي لاتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.

وأوضح ، ان هذا ليس معناه وقف النشاط نهائيا ولكن أسبوعين فقط لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم الأماكن الرياضية والاتحادات الرياضية والأندية وصالات الجيم والأندية الصحية، والقرار يشمل أي تجمع جماهيري.

وتابع ، الزمالك أصدر قرارا بوقف النشاط لمدة أسبوع والوزارة اعلنت أسبوعين، ولكن كل ناد له لائحة ومجلس إدارة يرى على أساسه الإجراءات الاحترازية المتاحة بالنسبة لهم.

واختتم ، ان هناك تعاونا وتنسيقا بين وزارتي الرياضة والصحة لاتباع الإجراءات السليمة لمواجهة الفيروس، وبدأنا تعقيم صالات التدريب بمراكز الشباب في كل محافظات الجمهورية، وهناك غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.

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