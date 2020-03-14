أول تعليق من وزارة الشباب على تعليق النشاط الرياضي .. فيديو

كشف محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن موقف النشاط الرياضي لمدة 15 يوما بسبب فيروس كورونا.





وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية ، ان تعليق النشاط الرياضي فى مصر بداية من الغد بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية ومعسكرات المنتخبات، من خلال غرفة العمليات في رئاسة الوزراء، ونتابع لحظة بلحظة ما يأتي من مستجدات





وشدد فوزي ، علي ان إذا استمر الوضع كما هو عليه سنظل كما نحن، سيتم تقييم الوضع بعد فترة الأسبوعين وفقا لما يرشدنا إليه مجلس الوزراء.





وأضاف ، ان إجتماع اليوم جاء بناء على قرار رئيس الوزراء بإيقاف النشاط الرياضي لاتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.





وأوضح ، ان هذا ليس معناه وقف النشاط نهائيا ولكن أسبوعين فقط لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم الأماكن الرياضية والاتحادات الرياضية والأندية وصالات الجيم والأندية الصحية، والقرار يشمل أي تجمع جماهيري.





وتابع ، الزمالك أصدر قرارا بوقف النشاط لمدة أسبوع والوزارة اعلنت أسبوعين، ولكن كل ناد له لائحة ومجلس إدارة يرى على أساسه الإجراءات الاحترازية المتاحة بالنسبة لهم.





واختتم ، ان هناك تعاونا وتنسيقا بين وزارتي الرياضة والصحة لاتباع الإجراءات السليمة لمواجهة الفيروس، وبدأنا تعقيم صالات التدريب بمراكز الشباب في كل محافظات الجمهورية، وهناك غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.



