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رياضة

بعد جلسة مع عبد الحفيظ.. إكرامي يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 11:47 م
اكرامي وسيد عبد الحفيظ
اكرامي وسيد عبد الحفيظ
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عمرو ابوبكر
أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لن يتخطى النادي في أي شئ أو قرار استكمال او انهاء تعاقد إلا بأمر من النادي.

وأضاف إكرامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، أن الأهلي بيته ولا يوجد من يزايد على ذلك وتواجده بين أسوار النادي أمر كبير لا يوجد خلاف عليه ولكن مشاركته سوف يتم الحديث فيها مع فايلر والجهاز الفني.

وأشار "إكرامي" إلى أن كل ما تردد في الفترة الماضية عن رحيله عن الأهلي أو توقيعي لنادي آخر ما هي إلا شائعات لا توجد بها أي شيء صحيح.

ورد هاني حتحوت أن في الاسبوع القادم، سوف يتم عقد جلسة بين إكرامي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لمناقشة تعاقده مع القلعة الحمراء.
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