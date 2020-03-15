الدوار المفاجئ.. أسبابه وأعراضه وطرق العلاج

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الدوار المفاجئ .. أسبابه .. أعراضه .. طرق العلاج.









الدوخة المفاجئة:





اضطراب التوازن والدوخة حالة تجعلك تشعر بعدم الاستقرار أو الدوار، كما لو كنت تتحرك أو تدور أو تطفو حتى لو كنت واقفًا أو مستلقيًا ويمكن أن يكون سبب اضطرابات التوازن متعلقًا بالظروف الصحية أو الأدوية أو مشكلة في الأذن الداخلية أو الدماغ.





ومن الأمثلة على ذلك :





- العدوى الفيروسية





- العدوى البكتيرية في الأذن





- إصابة في الرأس





- اضطراب الدورة الدموية الذي يؤثر على الأذن الداخلية





بالتالي يجب بالبداية تحديد الحالة الصحية قبل التطرق لعلاج الدوخة المفاجئة والوقاية منها





اعراض الدوخة المفاجئة:





١- إذا كنت تشعر بأن الغرفة تدور





فقد تكون هذه علامة على ضعف توازنك حاليًا





٢- في حال عدم القدرة على المشي بشكل مستقيم أو متوازن أو السقوط أو الشعور كما لو كنت ستسقط عند الوقوف





٣- الدوار





٤- الإغماء





٥- الإحساس بأنك تطفو





٦- عدم وضوح الرؤية





٧- الارتباك





٨- قد تكون هناك أعراض ثانية مصاحبة للدوخة أو اضطراب التوازن وهي :





/ الغثيان / القيء / الإسهال / التغيرات في معدل ضربات القلب وضغط الدم / الخوف / القلق / الذعر /





ملاحظة :





عندما تشعر بهذه الأعراض المصاحبة للدوخة لا بد بأنك تحتاج إلى علاج وقد تدل على إصابتك بأمراض معينة لذا لا بد من استشارة الطبيب في أقرب وقت.





اسباب الدوخة المفاجئة :





- مع التقدم ​​في العمر نلاحظ أن قوتنا ليست كما كانت عليه من قبل





- أو أننا غير قادرين على المشاركة في الأنشطة أو المهام التي كنا نستطيع القيام بها من قبل





- وغالبا ما تتزامن مشكلات التوازن والدوخة مع تقدم السن





- أحيانًا تنتج عن تناول بعض الأدوية





- وذكرت المعاهد الوطنية للصحة بوجود أكثر من عشرة اضطرابات توازن مختلفة تؤدي للدوخة المفاجئة





أمّا الأكثر شيوعا هي :





((التهاب الأذن الداخلية ))





- الدوار الموضعي الحميد : يسبب هذا النوع من الدوخة المفاجئة نوبات قصيرة من الدوخة الخفيفة إلى الشديدة والتي غالبًا ليست بحاجة لعلاج لأنها تأتي كل فترة وتختفي من تلقاء نفسها





- التهاب التيه أو التهاب الأذن الداخلية : عندما تكون الأذن الداخلية ملتهبة بالتالي تسبب فقدان التوازن أو الدوار





- مرض منيير : وهو اضطراب في الأذن الداخلية يمكن أن يؤثر على السمع والتوازن





- التهاب الأعصاب الدهليزي : هجمات مفردة أو متعددة من الدوار أو حالة دائمة تتناقص على مدى ثلاثة إلى ستة أسابيع





- الناسور التيهي : فتحة غير طبيعية بين الأذن الوسطى المليئة بالهواء والأذن الداخلية المملوءة بالسوائل





- متلازمة دي ديبروكمينت : يسبب عدم التوازن أو الإحساس المتأرجح غالبا ما يشعر به المصاب وينظر إليه بعد الحركة.





علاج الدوخة المفاجئة :

إذا واجهت أي دوخة غير مبررة أو متكررة أو شديدة، فعليك طلب رعاية طبية. يجب عليك الاتصال بالطبيب أو الذهاب إلى غرفة الطواريء للحصول على علاج مناسب إذا كنت تعاني من الدوخة المفاجئة إلى جانب الأعراض التالية





إصابة كبيرة في الرأس

حمى أعلى من 101 درجة فهرنهايت (38.3 درجة مئوية)

صداع جديد أو مختلف أو شديد

تصلب في العنق

عدم وضوح الرؤية

ضعف السمع المفاجيء

ضعف الساق أو الذراع

اضطراب الكلام

فقدان الوعي (الإغماء)

السقوط أو صعوبة المشي

ألم في الصدر أو معدل ضربات القلب السريع أو البطيء.





علاج الدوخة المفاجئة بطرق بسيطة:





تعتبر أغلب حالات الدوخة المفاجئة التي لا تأتي مصاحبة بأي أعراض أخرى عادةً ما تكون ناتجة عن بعض :





/ الإرهاق / أو نقص السوائل / أو التغذية /





والتي تحدث كل فترة طويلة كطريقة من الجسم لتنبيهك بتناول شيء ما أو شرب كمية كافية من الماء





- لذلك ننصح بعدم إهمال مواعيد تناول وجبات الطعام اليومية





- يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء كـ علاج أولي للوقاية من الدوخة المفاجئة وإن لم تختفي يمكنك استشارة الطبيب





ملاحظة :





يجب زيارة الطبيب وتحديد السبب الطبي لحالتك قبل تحديد طريقة علاج الدوخة المفاجئة أو الحد منها بقدر الإمكان.