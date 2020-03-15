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أخبار العالم

شركة أمازون تصدر قرارا بعمل الموظفين من المنزل لمواجهة تفشي كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 05:34 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت شركة أمازون الأمريكية قرارا بأن يعمل موظفوها من المنزل، الذين لا يشترط إنجاز أعمالهم من مقار الشركة حول العالم، حتى نهاية شهر مارس الجاري، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت متحدث باسم أمازون Amazon في بيان: "نواصل العمل عن كثب مع خبراء طبيين من القطاعين العام والخاص للتأكد من أننا نتخذ الاحتياطات الصحيحة مع استمرار تطور الوضع".

وأضاف: "ونتيجة لذلك، نوصي الآن جميع موظفينا حول العالم القادرين على العمل من المنزل أن يقوموا بذلك حتى نهاية شهر مارس".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت أمازون إنها ستوفر أسبوعين من الإجازات المدفوعة الإضافية للموظفين بدوام كامل ودوام جزئي للذين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 أو وضعوا في الحجر الصحي. 

وأضافت الشركة إنها ستستمر في دفع رواتب جميع الموظفين لكل ساعة عمل، بما في ذلك خدمات الطعام والحراس وموظفي الأمن الذين يدعمون مكاتبها في جميع أنحاء العالم.

وتوظف أمازون حوالي 798.000 شخص، وبينما سيتمكن بعض العاملين في أمازون من العمل من المنزل، فإن الغالبية العظمى من القوى العاملة لديها وظائف تتطلب منهم التواجد في الموقع. تعتمد الشركة على عشرات الآلاف من سائقي التوصيل والموظفين الذين يعملون في أكثر من 100 مركز لتلبية الطلبات.

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