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أخبار العالم

اليابان تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 05:53 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت اليابان، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت السلطات الصحية في اليابان إن عدد وفيات كورونا ارتفع إلى 29 حالة.

وكان  المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا، أعلن يوم الخميس أن طوكيو سوف تواصل استعدادتها للألعاب الأولمبية الصيف المقبل كما هو مقرر، وذلك على الرغم من تصنيف منظمة الصحة العالمية لتفشي فيروس كورونا الجديد بأنه "وباء".

وقال رئيس الوزراء الياباني  شينزو آبي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة ”فرانس برس“: ”سنقوم بتعاون وثيق مع المسؤولين ومن بينهم اللجنة الأولمبية الدولية. لم يتغير أي شيء“.

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